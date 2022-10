Spoorloos gebruikte tot 2019 bijna geen DNA-onderzoek: hoe gingen ze te werk?

Spoorloos is al dertig jaar lang op zoek naar de biologische familie van deelnemers, maar voor 2019 kon niet altijd uitsluitsel worden gegeven in de vorm van een DNA-test. Daarvoor werden zeker zes keer de verkeerde mensen aan elkaar gekoppeld, bleek deze week. Hoe kwamen de makers tot een match zonder gebruik te maken van DNA?

Door Esther Villerius

Het is misschien een verrassing, maar een DNA-test was voor een programma als Spoorloos niet altijd het antwoord op de zoektocht. Tot drie jaar geleden moest er door de makers regelmatig gezocht worden naar alternatieven, bijvoorbeeld omdat moeders niet wilden meewerken.

Daar kwamen nog eens logistieke problemen bij, vertelt een woordvoerder van KRO-NCRV aan NU.nl. "DNA-samples strandden vaak bij de douane en kwamen het land niet eens uit." Bovendien zijn DNA-testen niet altijd even betrouwbaar. Want hoe verder weg in de bloedlijn, hoe onnauwkeuriger het resultaat, zegt Inez Teurlings van de Stichting Interlandelijk Geadopteerden.

Maar hoe kun je zeker weten dat je iemands biologische familie hebt gevonden als je geen DNA-test kan of mag doen? Het team achter het populaire programma heeft in de afgelopen dertig jaar vaak op andere manieren zijn conclusies moeten trekken over iemands biologische familie. Nu blijkt dus dat die werkwijze niet altijd deugde.

Jaarlijks krijgt de redactie van Spoorloos zo'n duizend verzoeken. Een kwart van de aanvragen wordt afgewezen, meestal omdat er te weinig aanknopingspunten zijn. Dan is er bijvoorbeeld geen papieren spoor, zoals een gebrek aan namen in adoptiedossiers. Wat de KRO-NCRV als 'voldoende' aanknopingspunten ziet, blijft onduidelijk. De omroep zegt zelf met "vele vragen" te zitten, waar ze "gedegen onderzoek" naar willen doen.

De zoektocht begint bij een aanleiding. Tenminste, als die er is. Soms is er zo weinig informatie dat de omroep een oproep doet. Daarmee worden aanknopingspunten gecreëerd, zo is de hoop. In sommige gevallen is zo'n oproep ook succesvol. Maar de KRO-NCRV reageert niet op vragen van NU.nl over oproepen die niet succesvol bleken, of over het proces dat schuilgaat achter het doen van een oproep.

Soms is een zoektocht minder makkelijk, zelfs als er voldoende aanknopingspunten zijn. Zo reist presentator Derk Bolt voor sommige sporen de hele wereld over. Dat doet hij ook als de volledige naam van de persoon die wordt gezocht al bekend is en Bolt verschillende foto's van diegene kan laten zien.

Bij zo'n zoektocht wordt aan willekeurige voorbijgangers gevraagd of zij de gezochte persoon toevallig kennen. Mensen die de persoon menen te kennen, worden in eerste instantie op hun woord geloofd. De programmamakers van Spoorloos zijn op die manier sterk afhankelijk van de medewerking en het geheugen van omstanders.

Programmamaker Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender. Foto: ANP

De zoektocht kan soms wel vier jaar duren en is één groot proces van aanknopingspunten zoeken en losse eindjes dichten. Welke aanleidingen er zijn en op welke vragen antwoord komt, wisselt per familie. Ook de moeilijkheden verschillen per zoektocht. In sommige landen kan simpelweg niet worden gezocht of is de administratie niet op orde. In andere landen worden de privacyregels steeds strenger, waardoor het Spoorloos-team via omwegen aan informatie moet zien te komen.

Spoorloos werkt in veel gevallen met vaste correspondenten die een groot netwerk hebben binnen de adoptiewereld, onder wie de zogeheten 'fixers'. Fixers geven de programmamakers de medewerking die ze nodig hebben. Zo ook Spoorloos-fixer Edwin Vela, die in zijn werk voor ten minste twee 'mismatches' zorgde, blijkt uit onderzoek van journalist Kees van der Spek.

Voor 2019 werd alleen bij twijfel een DNA-test gedaan, omdat het testen toen nog een zeer tijdrovend proces was. Dat maakt KRO-NCRV bekend na het ontstaan van de commotie. Pas bij een gebrek aan voldoende bewijs werd gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een test.

Tegenwoordig is het testen van DNA toegankelijker en wordt bij Spoorloos standaard DNA vergeleken. Het programma gebruikt deze testen als uitsluitsel op hun zoektocht, maar ook om hun zoektocht mee te beginnen: DNA-databases worden ingezet om via stamboomonderzoek familieleden te kunnen vinden. KRO-NCRV stelt dat nu altijd 100 procent zekerheid kan worden gegeven.

De onthullingen over de verkeerd gekoppelde families van Vela brachten verschillende ontwikkelingen binnen Spoorloos teweeg. De omroep biedt aan alle betrokkenen, indien zij er behoefte aan hebben, alsnog een DNA-test aan. Ook zeggen ze hun fixers zorgvuldiger te gaan screenen. Daarmee probeert Spoorloos nu wél altijd het juiste antwoord in de zoektocht te kunnen bieden - of in ieder geval het herhalen van dezelfde fouten te voorkomen.

