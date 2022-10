Tweede Kamer wil onderzoek naar hoe publieke omroep eruit moet gaan zien

De Tweede Kamer wil dat er een advies wordt uitgebracht over hoe de publieke omroep er in de toekomst moet uitzien. Bijvoorbeeld waar het gaat om de kwaliteit en "maatschappelijke worteling". Nu wordt dat geregeld door eisen te stellen aan ledentallen van omroepen.

Door onze entertainmentredactie

Een adviescollege is al op verzoek van het kabinet aan het nadenken over een mogelijke vernieuwing van de vereisten waaraan omroepen moeten voldoen. Een meerderheid van de Kamer steunt een motie om dit college te vragen een veel breder advies uit te brengen. Dat zet de deur op een kier voor een discussie over hoe het stelsel in elkaar zit.

Mohammed Mohandis (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) vragen in de motie om te onderzoeken hoe de "maatschappelijke worteling van de omroepverenigingen, kwaliteit van de publieke omroep, de externe pluriformiteit en het bijdragen aan de wettelijke taakopdracht in de toekomst het beste kan worden vormgegeven." Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zei vorige week niet achter deze motie te staan.

Advies moet helpen om bestel gezond te houden

"Ik wil het bestel gezond houden, ook als omroepen toetreden in de toekomst", zegt Mohandis over de motie. Het Kamerlid vindt dat er niet alleen naar ledentallen moeten worden gekeken als omroepen worden toegelaten, maar ook of ze "voldoen aan de hoofdtaken van de NPO". Dat zou volgens de PvdA'er ook beter passen bij jonge kijkers, "die op een andere manier betrokken zijn dan via een lidmaatschap".

Uslu toonde zich vorige week geen voorstander van de motie omdat ze niet wilde "verzanden in grotere discussies". Ook Gert-Jan Segers zei toen "geen behoefte" te hebben aan een fundamentele discussie over de publieke omroep. Lucille Werner vroeg of het niet veel te lang duurt voordat het adviescollege met resultaten komt als het een veel grotere opdracht krijgt.

Veel discussie sinds toetreding Ongehoord Nederland

Sinds Ongehoord Nederland (ON) is toegetreden tot de publieke omroep is er veel discussie over het bestel. De omroep van Arnold Karskens kreeg in juli een sanctie opgelegd van de NPO na een rapport van de Ombudsman van de publieke omroep. ON zou zich niet houden aan de journalistieke code van de publieke omroep. Het Commissariaat van de Media is onlangs een nieuw onderzoek gestart naar een uitzending die volgens andere omroepen en veel klagende kijkers racistisch was. Dat kan leiden tot een tweede sanctie. Vervolgens is Uslu volgens de Mediawet gemachtigd om in te grijpen.

Vorige week is een motie ingediend die vraagt om het sanctiebeleid aan te scherpen als omroepen over de schreef gaan. Deze motie werd breed gesteund in de Tweede Kamer en is dinsdag definitief aangenomen.

