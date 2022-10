NPO en Vlaamse publieke omroep VRT gaan intensieve samenwerking aan

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Vlaamse publieke omroep VRT gaan nauw samenwerken. Ze gaan onder meer bestaande programma's uitwisselen en nieuwe programma's ontwikkelen. Daarnaast is er een samenwerking in technologie, bijvoorbeeld om desinformatie op te sporen.

NPO en VRT willen ook de digitale platformen VRT MAX en NPO Start en NPO Luister verder versterken en educatief materiaal samen produceren.



Op verschillende vlakken is de samenwerking al begonnen. “Diverse teams werken aan de verhalen die we samen willen vertellen en formats die we samen willen ontwikkelen", zegt Frans Klein, directeur video van de NPO. "Denk daarbij aan vernieuwende dramaseries, online producties maar ook podcasts.”



De dramaserie Arcadia is het eerste voorbeeld van een volwaardige coproductie tussen VRT en NPO. Het 'dystopische drama' is in de loop van 2023 in zowel Vlaanderen als Nederland te zien.