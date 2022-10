KRO-NCRV screent zorgvuldiger na verkeerd gekoppelde families in Spoorloos

KRO-NCRV gaat de fixers die meewerken aan het programma Spoorloos "zorgvuldiger" screenen na het nieuws over verkeerd gematchte families. De omroep heeft contact met mensen die verkeerd zijn gekoppeld en biedt hen zo nodig ondersteuning, laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.

Door onze entertainmentredactie

In 2000 begon Spoorloos met het gebruik van DNA-testen. "In het begin enkele keren per jaar bij gevallen van twijfel, in de loop van de tijd steeds vaker." Pas sinds 2019 test het programma standaard bij alle zaken op DNA.

In de loop der jaren zijn DNA-testen volgens KRO-NCRV beter toegankelijk geworden voor consumenten. "We kunnen nu vaak testen met wangslijm in plaats van bloed. Dat laatste vonden veel moeders in veel Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen niet wenselijk. DNA-samples strandden vaak bij de douane en kwamen het land niet eens uit."

Uit Van der Speks programma Oplichters Aangepakt bleek maandag dat de tussenpersoon van Spoorloos twee Nederlanders niet aan de juiste biologische ouders heeft gekoppeld. Dit kwam door een Colombiaanse fixer, die voor het programma aan zestien zoektochten meewerkte.

De zaken waarbij verkeerd gekoppeld is, komen uit 2004 en 2005. Van de in totaal zestien zaken waar de fixer bij betrokken is geweest, zijn er nu twee mismatches bekend en zijn twee matches als correct bevestigd door eerder DNA-onderzoek. "De overige zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden. Indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een DNA-test aan."

