KRO-NCRV bevestigt: 2 Spoorloos-deelnemers niet aan juiste familie gekoppeld

Omroep KRO-NCRV bevestigt dat twee deelnemers aan het tv-programma Spoorloos aan de verkeerde mensen zijn gekoppeld. De omroep reageert daarmee op een onderzoek van misdaadjournalist Kees van der Spek. Hij onderzocht een frauduleuze Colombiaanse fixer die voor Spoorloos Nederlanders aan verloren familieleden koppelde.

Door nieuwsredactie

In Van der Speks programma Oplichters Aangepakt blijkt dat de tussenpersoon twee Nederlanders niet aan de juiste biologische ouders heeft gekoppeld. De Colombiaanse fixer werkte voor Spoorloos aan zestien zoektochten mee. Volgens KRO-NCRV zijn twee andere matches inmiddels wel bevestigd met DNA-onderzoek.

"De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst bieden we de betrokkenen alsnog een DNA-test aan. Sinds 2019 doen wij standaard een DNA-test bij al onze zoektochten", laat KRO-NCRV maandagavond weten in een verklaring.

De omroep is geschrokken van de bevindingen van de misdaadjournalist. "We maken al ruim dertig jaar Spoorloos en weten als geen ander hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt", staat in de verklaring van KRO-NCRV.

Van der Spek beklemtoonde maandag in de uitzending van Jinek dat hij niet twijfelt aan de goede intenties van Spoorloos. "Ik ga ervan uit dat Spoorloos goede dingen wil doen. Maar de vraag wat je identiteit is, is zo wezenlijk voor geadopteerden, dat ik hier als journalist in moest duiken", vertelde hij.

Aanbevolen artikelen