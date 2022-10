NOS maakt speciale uitzending om klimaatverandering inzichtelijk te maken

De NOS komt op 1 november met speciale uitzending, die volledig in het teken staat van het klimaat. Het programma gaat De Staat van het Klimaat heten en is te zien op NPO 1, maakt de omroep maandag bekend.

In de uitzending heeft presentatrice Saïda Maggé weerman Peter Kuipers Munneke aan haar zijde. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van klimaatverandering zijn.

Tussen 7 en 18 november wordt in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh een klimaattop gehouden. De conferentie is een jaar na de klimaattop van Glasgow. In Egypte zal worden gekeken wat er van de in Schotland gemaakte afspraken terecht is gekomen.