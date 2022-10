Inventing Anna-inspiratiebron Anna Sorokin komt met eigen podcast en boek

Fraudeur Anna Sorokin, die de inspiratiebron vormde voor de hoofdpersoon uit de Netflix-serie Inventing Anna, heeft zaterdag tegen The New York Times verteld dat ze is bezig met een boek en een podcast.

Door onze entertainmentredactie

De 31-jarige Sorokin deed de uitspraken over het schrijven van een boek en het produceren van een podcast vlak na uit voorarrest te zijn vrijgelaten. Ze zat vast vanwege een verlopen visum.

De podcast, die nog niet af is, is deels opgenomen in de gevangenis. "Het was moeilijk om daar iets op te nemen van goede kwaliteit", zegt ze. Volgens Sorokin gaat haar boek over de worsteling van jonge vrouwen met het strafrecht.

Daarnaast vertelt Sorokin, ook wel bekend onder het alias Anna Delvey, hoe belangrijk het voor haar is om in Amerika te blijven. "Me laten deporteren zou beteken dat ik me overgeef. Het zou een bevestiging zijn van de perceptie van mij als oppervlakkige persoon, die alleen om obscene rijkdom geeft. Dat is gewoon niet de realiteit."

Ze heeft spijt van haar daden. "Ik had veel eerder al kunnen vertrekken, maar ik ben gebleven omdat ik mijn fouten wil rechtzetten. Ik heb zoveel geschiedenis in New York; teruggaan naar Europa voelt als vluchten."

Sorokin wacht uitspraak visum af in huisarrest

Sorokin verbleef in New York terwijl haar visum niet meer geldig was. Ze werd vorig jaar om die reden opgepakt, maar mag nu uit hechtenis omdat de jury haar niet als een bedreiging voor de samenleving ziet.

Wel moet ze een borgsom van 10.000 dollar (ongeveer 10.100 euro) betalen. Ze kreeg ook een socialemediaverbod. Ze heeft huisarrest en staat 24 uur per dag onder toezicht door middel van een enkelband, totdat duidelijk is of ze de VS wordt uitgezet.

Sorokin vormde de inspiratie voor de populaire Netflix-serie Inventing Anna. De serie vertelt in grote lijnen het verhaal van Sorokin, die in Rusland geboren is en zich in New York voordeed als rijke Duitse erfgename.

Zo wist ze honderdduizenden dollars los te peuteren bij vrienden en banken. Het zou gaan om meer dan 200.000 dollar. Sorokin heeft vanwege oplichting al meermaals voor de rechter gestaan, heeft vier jaar vastgezeten en is in 2019 schuldig bevonden aan acht aanklachten, waaronder diefstal.

