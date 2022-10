John Cleese gaat nieuwsprogramma presenteren voor alternatieve zender

John Cleese wordt ingelijfd als presentator bij GB News, een zender voor alternatieve geluiden in Groot-Brittannië. De Monty Python-acteur begint in 2023 met de uitzendingen, bevestigt de zender maandag.

Cleese gaat uitzendingen van een uur presenteren. "Mensen zeggen dat het een rechtse zender is", reageerde Cleese op het Britse Radio 4. "Maar het is een zender voor de vrijheid van meningsuiting."

De 82-jarige komiek gaat samenwerken met journalist Andrew Doyle. Hij vertelt dat hij Britse televisie eigenlijk had opgegeven, maar dat de mensen van GB News hem goed bleken te liggen. Cleese vermoedt dat hij bij een show op de BBC "binnen vijf minuten gecanceld of gecensureerd" zou worden.

In 2020 verwijderde de BBC een aflevering van Fawlty Towers, een serie uit de jaren zeventig waarin Cleese de hoofdrol speelde. Het racistische taalgebruik zou aanstootgevend zijn en kreeg later een disclaimer. De Britse acteur sprak zijn afkeur uit voor de beslissing. In interviews laat hij vaker blijken dat hij politieke correctheid vindt doorslaan.

GB News werd opgericht in 2021. De zender liet toen weten zich te willen richten op mensen die zich aan de kant geschoven of tot zwijgen gebracht voelen. Oud-BBC-presentator Andrew Neil was aanvankelijk de voorman, maar nam na een paar maanden alweer afstand omdat hij zich niet kon vinden in de denkbeelden van de zender.