Johnny de Mol keert na maanden terug op tv: dit gebeurde er na de aangifte

Johnny de Mol keert woensdagavond terug op de buis met het programma Restaurant Misverstand. Het is de eerste keer dat we de presentator op televisie zien sinds hij in april aankondigde voorlopig te stoppen met zijn talkshow HLF8. Tegen De Mol was aangifte gedaan van mishandeling door zijn ex-vriendin. Wat is er de afgelopen maanden allemaal gebeurd?

In 2020 deed Shima Kaes - tussen 2014 en 2015 de vriendin en verloofde van De Mol - aangifte tegen hem voor mishandeling en poging tot doodslag. Ze zei dat ze in 2015 driemaal mishandeld is door de presentator. Dat zou zijn gebeurd tijdens vakanties in Mexico, in Amsterdam en op Ibiza.

Afgelopen april verscheen in HP/De Tijd een artikel met details over Kaes' aangifte. De aangifte zou onder meer bestaan uit foto's die overeenkomen met haar verklaringen en medische verslagen van de hulp die ze na twee mishandelingen kreeg.

De Mol erkende dat de relatie met Kaes niet altijd harmonieus was en "zeker geen schoonheidsprijs verdient", maar ontkende verder. "Met twee vingers in de lucht kan ik zeggen: er is niets van de beschuldigingen waar. Ik heb het allemaal niet gedaan en van mishandeling is zeker geen sprake."

Tweede aanklacht tegen De Mol

Eind april kreeg De Mol te maken met een nieuwe aanklacht, toen een anonieme vrouw hem beschuldigde van seksueel misbruik. Een vrouw zou door hem zijn gedrogeerd met GHB en daarna seksueel zijn misbruikt in een hotel. Ook dit ontkende hij.

Alle ophef zorgde ervoor dat de presentator besloot tijdelijk te stoppen met zijn talkshow HLF8. "Gasten ontvangen om gezamenlijk een vrolijke en boeiende show te maken, is voor mij nu even niet te doen. Het valt me heel zwaar", zei De Mol toen aan het einde van zijn laatste aflevering. Leonie ter Braak en Hélène Hendriks namen de afgelopen maanden zijn plek in.

Zaak geseponeerd

Vorige week besloot het Openbaar Ministerie (OM) de zaak te seponeren. Uit het onderzoek is onvoldoende bewijs naar voren gekomen waaruit blijkt dat de presentator zijn ex-vriendin heeft mishandeld. Het OM liet weten dat Kaes lastig te bereiken was nadat zij aangifte had gedaan. Nadat ze in maart van dit jaar gehoord was, zijn nog drie andere getuigen gehoord. De verklaringen leverden onvoldoende steun op voor de aangifte van Kaes.

Als bewijs werden ook geluidsfragmenten aangeleverd, maar deze gesprekken bevatten te weinig context. Van de aangeleverde foto's is niet duidelijk wanneer ze zijn gemaakt. Het letsel dat hierop te zien is, is volgens het OM niet eenduidig. Het OM concludeerde eerder al dat in de andere zaak tegen De Mol onvoldoende bewijs bestaat. Er loopt nu dus geen strafzaak meer tegen de presentator.

"Ik heb altijd vertrouwen gehad in het onderzoek en in deze uitkomst", reageerde De Mol op het besluit van het OM. "Evengoed was het een zware tijd, dus ik ben opgelucht dat deze beslissing er nu is. Ik zal nog even de tijd nemen en ik houd jullie op de hoogte wanneer ik welke werkzaamheden hervat. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en lieve berichten die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen."

De juridisch adviseurs van Kaes, Karim Aachboun en Ad Aerts, worden in tegenstelling tot De Mol nog wel door het OM vervolgd. Tegen het duo was door de familie De Mol eind vorig jaar aangifte gedaan van afdreiging, een vorm van afpersing. Enkele weken voor Kaes aangifte deed van mishandeling door De Mol, stuurden zij een brief naar de familie. Daarin werd geld gevraagd in ruil voor het zwijgen van de ex-partner over de vermeende mishandeling.

Onbekend wanneer De Mol terugkomt bij HLF8

Wanneer De Mol weer terugkomt als presentator van HLF8, is nog onbekend. Hij bespreekt dat op korte termijn met Talpa, liet de zender maandag weten aan NU.nl.

Woensdagavond is De Mol wel al te zien in Restaurant Misverstand. In het SBS6-programma runnen relatief jonge mensen met verschillende vormen van dementie gezamenlijk een eetcafé. De meesten hebben geen ervaring in de horeca. In voorgaande seizoenen van het programma werden zij bijgestaan door chef-kok Ron Blaauw en De Mol als presentator.

