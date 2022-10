Alberto Stegeman hoort na vier jaar uitspraak in zaak over nepbom bij Defensie

Voor zijn programma Undercover in Nederland maakt Alberto Stegeman spraakmakende reportages. Zo ook in 2018, toen hij een nepbom op het terrein van Defensie achterliet om aan te tonen dat de beveiliging en opsporing daar niet deugden. Na een lange rechtsstrijd volgt woensdag de uitspraak. Een tijdlijn van de afgelopen vier jaar.

Door onze entertainmentredactie

Stegeman past voor zijn undercoverprogramma alle mogelijke methoden toe om problemen aan de kaak te stellen. Van verborgen camera's en vermommingen tot keiharde confrontaties. Toen Stegeman in 2018 wilde aantonen dat de beveiliging en opsporing van een militaire basis in 't Harde niet deugden, liet hij een nepbom achter op het terrein. De bom was gemaakt van stukken klei, draden, een telefoon en 32 schroeven.

Defensie sloeg groot alarm toen de bom werd ontdekt. Het leidde tot een rechtszaak tegen Stegeman in 2020, waarin de journalist zei dat de nepbom "een Bassie & Adriaan-knutselwerk" was. Het Openbaar Ministerie (OM) vond dat Stegeman te ver was gegaan. "Juist de aanwezigheid van schroeven, wat wijst op een fragmentatiebom, toont aan dat Stegeman wel degelijk de indruk van een bom wilde wekken", stelde het OM toen.

De rechtbank oordeelde dat de programmamaker een boete van 2.000 euro moest betalen. Stegeman was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Het OM eist nu een taakstraf van tachtig uur.

Het is niet de eerste keer dat Stegeman zich voor de rechter moet verantwoorden. Eerder toonde hij een veiligheidslek aan op Schiphol door een beveiligingspas te vervalsen. In de desbetreffende reportage liet de journalist zien hoe makkelijk hij bij vliegtuigen, waaronder het regeringsvliegtuig, kan komen. Ook toen ging de programmamaker in hoger beroep. En met succes; hij werd vrijgesproken. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat het aantonen van het veiligheidsrisico een maatschappelijk belang is dat zwaarder weegt dan het vervalsen van de beveiligingspas en het betreden van het terrein.

"Die reportages hebben een hoop verbeterd op het gebied van beveiliging bij Defensie, en die van een enorme luchthaven", zei Stegeman eind november vorig jaar in gesprek met Villamedia. Hij staat dan ook nog steeds achter de actie. "In een enkel geval moet je een strafbaar feit plegen om iets aan te tonen. Het is iedere keer een ontzettend moeilijke afweging. Maar we brengen er nooit mensen mee in gevaar. En we zullen nooit een strafbaar feit plegen waar we echte ellende mee veroorzaken."

