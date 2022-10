Eerste aflevering van nieuwe reeks Chansons! trapt af met miljoen kijkers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ruim een miljoen mensen hebben zondagavond naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Chansons! gekeken. Dat is meer dan de slotaflevering van de eerste reeks, die door ruim 800.000 mensen is bekeken.

Het programma, waarin Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk in de (muzikale) geschiedenis van Frankrijk duiken, werd positief ontvangen. Het presentatieduo schreef na het eerste seizoen een boek over de verhalen achter het chanson.

De tweede aflevering van Five Live, de nieuwe dramaserie van Linda de Mol, is zondagavond bekeken door 793.000 mensen. Dat is een stuk lager dan de kijkcijfers van de seizoenspremière, die 987.000 kijkers trok.