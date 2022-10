Wereldrecord langste onafgebroken podcast gebroken tijdens Dutch Media Week

De recordpoging om tijdens de Dutch Media Week in totaal tweehonderd uur onafgebroken podcasts te maken, is geslaagd. De marathon werd zondagmiddag in Beeld & Geluid in Hilversum afgesloten door onder anderen cabaretier en schrijver Vincent Bijlo.

Door onze nieuwsredactie

Bijlo gaf zaterdagochtend 1 oktober het startschot voor de recordpoging. Vanuit Hilversum werden er onafgebroken podcasts gemaakt.

Bekende makers en nieuwe talenten deden afgelopen week mee. Zo waren onder anderen Bastiaan Meijer van de PodBast, Televisië, RadioReuzen en de Boer Zoekt Podcast te horen.

De ruim tweehonderd uur durende podcast is meer dan genoeg om een nieuw wereldrecord neer te zetten. Uit gegevens van het Guinness Book of Records blijkt dat de vorige langste aflevering 'slechts' 53 uur duurde. Dat record stamde uit juli 2020.

