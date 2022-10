Slachtoffer Bilal Wahib wordt nog elke dag gepest om filmpje

De minderjarige jongen die vorig jaar tijdens een Instagram Live-sessie van Bilal Wahib werd uitgedaagd om in ruil voor geld zijn geslachtsdeel te laten zien, wordt nog steeds gepest vanwege de livestream. Dat vertelt de inmiddels veertienjarige Leonardo aan NOS Stories

Door onze entertainmentredactie

Hij krijgt nog dagelijks de nodige scheldwoorden en verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. "Ik word veel gepest, ik ben niet zoals vroeger. Vroeger was ik een andere Leonardo en nu is het geen Leonardo meer", zegt de jongen. "We maken allemaal fouten in ons leven, maar dit is pijn, pijn."

Zijn leven is na het filmpje flink veranderd: "Ik ga niet meer zoveel naar buiten als vroeger. Ik was bijna elke dag buiten met vrienden. Chillen, overal naartoe. Ik ben heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ze hebben me overal van verwijderd."

Leonardo doet z'n verhaal in de hoop dat mensen anders naar hem gaan kijken. Voor alle aandacht die het waarschijnlijk oplevert, is hij niet bang. "Ik laat het op me afkomen. Ik denk wel dat ze het gaan begrijpen en dat ze weten hoe het is als mensen iemand pesten", meent Leonardo, die hoopt dat zijn belagers "gewoon met pesten stoppen". "Ik zou heel graag willen dat ik zoals vroeger was. Vroeger was ik een blije jongen."

Wahib heeft Leonardo zijn excuses aangeboden en de zaak is inmiddels geseponeerd. Er zijn wel overtredingen geconstateerd, maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging het om een misplaatste, uit de hand gelopen grap. "De rechter zei tegen mij: 'Het is strafbaar. Maar we gaan seponeren, want je hebt je strafzaak al gehad'", vertelde de rapper afgelopen zomer in een uitzending van 30 MINUTEN RAUW, de podcast van Ruud de Wild.

