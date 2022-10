Even tot hier wint Gouden Televizier-Ring, impactprijs voor BOOS

Het satirische nieuwsprogramma Even tot hier heeft donderdag de Gouden Televizier-Ring gewonnen. De Televizier-Ster Impact is naar de YouTube-serie BOOS van Tim Hofman gegaan. Ook dit jaar zijn de televisieprijzen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam uitgereikt.

Door onze entertainmentredactie

De serie van Niels van der Laan en Jeroen Woe kreeg meer stemmen dan Het Jachtseizoen (SBS6) en De Bevers (RTL 5). "Bedankt iedereen die heeft gestemd op ons, jullie zijn stuk voor stuk geweldig", zeiden ze tijdens hun speech. De cabaretiers bedankten daarnaast onder anderen Paul de Leeuw: "Omdat hij ons uit het theater heeft getrokken en op tv heeft gesleurd."

Hofman heeft de Televizier-Ster voor de beste presentator gewonnen. Ook nam hij de de Televizier-Ster Impact in ontvangst voor zijn YouTube-serie BOOS, waarin hij de misstanden bij The voice of Holland aankaartte.

"Onze missie is dat mensen zonder macht zich veilig voelen om bij ons te praten en dat mensen met macht zich benauwd voelen", vertelde de presentator. "De prijs is voor iedereen die bij ons durfde te spreken in januari. Dankjewel daarvoor." Aan het einde van zijn speech wenste hij iedereen een veilige afterparty.

Tim Hofman op de rode loper met zijn broers Rijk en Sam. Foto: BrunoPress

De Televizier-Ster voor beste acteur ging vanavond naar Frank Lammers. Lammers was niet aanwezig in de zaal, maar gaf zijn speech door middel van een livestream. De acteur was vorig jaar ook genomineerd, maar verloor van zijn Undercover-collega Elise Schaap. De prijs werd uitgereikt door Jandino Asporaat.

Robbert Rodenburg heeft met zijn YouTube-serie Open Kaart de Televizier-Ster voor Online-Videoserie gewonnen. "Als klein jongetje keek ik naar de Televizier en dacht ik: wat als je daar ooit in je leven mag staan? En nu sta ik hier", zei Rodenburg in zijn speech. Ook Politievlog van politievlogger Jan-Willem en Onmogelijk van StukTV waren genomineerd voor de prijs.

Soy Kroon beste talent

De Televizier-Ster Talent werd uitgereikt aan Soy Kroon. "Wauw jongens, dit zag ik echt niet aankomen", zei Kroon terwijl hij de prijs in ontvangst neemt. "Ik zie het als een aanmoediging om door te gaan. Zolang je je kwetsbaar opstelt en jezelf bent, dan kan je alles bereiken met de juiste mensen om je heen."

Hallo, Ik Heb Kanker won de Televisie-Ster Jeugd. In de vlogserie nemen de tieners Kelsie, Olivier, Marleen en Rose je mee in hun leven met de ziekte. Presentatrice Anne-Mar Zwart gaat op belangrijke momenten bij hen langs.

"We staan hier vanavond met een dubbel gevoel", vertelde Zwart terwijl ze de prijs in ontvangst nam. "We zijn ook een beetje verdrietig. Onze lieve Marleen is vorige week overleden. Die had er onwijs naar uitgekeken, de jurk hing al klaar. We gaan er een feestje van maken met haar in ons hart."

De prijs werd uitgereikt door Noël van Kleef en Thorn de Vries. Ook de series Hands Up van KRO-NCRV en Steken en Prikken van BNNVARA waren genomineerd voor de prijs.

Kritiek op nominaties Gouden Televizier-Ring

Afgelopen weken ontstond kritiek op de nominaties voor de Gouden Televizier-Ring omdat de programma's De Bevers en Het Jachtseizoen genomineerd werden terwijl het lang niet de best bekeken programma's van het afgelopen jaar zijn. Organisator Jeroen de Goeij vertelde vorige week in gesprek met NU.nl dat hij dit niet als aanleiding ziet om de stemprocedure aan te passen.

"We hebben wel vaker commotie gehad rond programma's die niet goed genoeg zouden zijn geweest om te winnen of genomineerd te worden. Uiteindelijk is het woord aan de stemmer." De Goeij benadrukte dat de Gouden Televizier-Ring geen vakprijs is voor het beste programma op de Nederlandse televisie. "Wij zijn door middel van de stemmen op zoek naar het favoriete programma."

