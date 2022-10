Wolter Kroes breekt pols tijdens repetitie Televizier-Ring Gala en kan niet optreden

Wolter Kroes is donderdag tijdens de repetitie van het Gouden Televizier-Ring Gala gevallen en heeft zijn pols gebroken. De zanger is daardoor niet in staat om op te treden, laat zijn manager Remco de Ruiter aan Privé weten.

Door onze entertainmentredactie

"Er was een camerarepetitie. Dat is gebruikelijk bij een tv-opname", vertelt De Ruiter. "Dan neem je even door waar je moet staan en op welke momenten shots worden genomen. Toen ging het mis."

De zanger maakte een lelijke val en al snel werd duidelijk dat het foute boel was. "Hij trok wit weg van de pijn. Ik ben met Wolter naar het ziekenhuis gereden."



In het ziekenhuis constateerden artsen dat de zanger zijn pols heeft gebroken. "Inmiddels zit hij in het gips. Zijn optreden zal vanavond niet doorgaan", licht zijn manager toe.

Kroes wordt vervangen, maar het is nog niet duidelijk wie komt optreden.

