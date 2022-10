Frank van der Lende start bij Veronica: 'Het voelt als een rebellenclub bij Talpa'

Frank van der Lende begint aan iets nieuws: radio maken voor een commerciële zender. Nadat NPO3FM zijn middagshow op de publieke zender stopzette, werd Van der Lende naar Radio Veronica gehaald. De dj krijgt daar onder meer een show met liveartiesten op de vrijdagavond. "Roxeanne Hazes vind ik spannend voor op Radio Veronica."

Door Maarten Hafkamp

3FM maakte deze zomer bekend het over een andere boeg te gooien en daarbij verloren Van der Lende en zijn collega Sander Hoogendoorn hun vaste tijdstip. De publieke zender gaf beide dj's wel een nieuwe plek, maar toch besloten ze te vertrekken. Voor Van der Lende het einde aan 13,5 jaar bij 3FM.

De radio-dj vergelijkt radio met voetbal. "Je moet een goede, brede selectie hebben. Je hebt spitsen nodig en harde werkers op het middenveld die platen draaien. Maar dan komt een nieuwe coach en die zet iemand anders in de spits. Misschien is dat wel Barend van Deelen (die van Radio 538 de overstap maakte naar 3FM, red.) en pakt dat heel goed uit. Alleen voelde het door al die wisselingen en een minder progressieve muzikale insteek niet meer als mijn 3FM."

De radio-dj begon als 'broekie' bij een ontzettend populaire zender. "Grote namen als Coen & Sander, Giel Beelen, Michiel Veenstra en Domien Verschuuren zaten er nog. De sky was de limit. Toen vertrokken Coen en Sander en mocht ik op mijn 26e de middagshow maken."

Inmiddels is het marktaandeel van 3FM flink gedaald. Toch twijfelde Van der Lende niet toen hij in 2020 voor de tweede keer de kans kreeg de middagshow te presenteren. Samen met Eva Koreman ging hij er met volle overtuiging in. "We hadden een plan om 3FM weer te laten vliegen. De programmaleiding ging daarin mee. Twee jaar later zat er een andere programmaleiding en die hadden een ander idee. Ik heb tegen de nieuwe zenderbaas van 3FM, Menno de Boer, gezegd dat ik voelde dat de zender en ik uit elkaar zijn gegroeid."

'Sander en Sander zijn zowel goede vrienden als goede radiomakers'

Het was Rob Stenders die hem in 2008 naar 3FM heeft gehaald. En nu naar Veronica: de cirkel is rond. "Wat ook meespeelde is dat zowel Sander Lantinga als Sander Hoogendoorn naar Radio Veronica zijn gegaan. Los van dat zij goede vrienden van me zijn, vind ik ze ook geweldig goede radiomakers."

Van der Lende noemt het huidige Radio Veronica een interessante zender. "Het is progressief, maar schuwt de klassiekers niet waar ik zo van hou. Als je het vergelijkt met de publieke omroep is het eigenlijk een soort Radio 2,5 (tussen Radio 2 en 3FM in, red). En het voelt toch een beetje als een rebellenclub bij Talpa."

Het vertrek van Hoogendoorn en Van der Lende werd tegelijkertijd aangekondigd, maar de twee dj's hebben niet samen besloten 3FM te verlaten. Hun schema bij Radio Veronica ziet er ook anders uit. Waar Hoogendoorn sinds maandag vier dagen in de week te horen is, maakt Van der Lende op de vrijdagavond en in het weekend een programma. Ook gaat hij regelmatig invallen op de zender. Daarnaast gaat hij andere dingen doen, als freelancer. Zo maakt hij podcasts en zit hij regelmatig aan tafel bij talkshow Khalid & Sophie.

'Een kroeg, live muziek en radio komen bij elkaar'

Van der Lende presenteert vanaf deze vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur het livemuziekprogramma Soundz Live. "Het wordt een show vol live muziek. Dat is een van de redenen waarom ik graag naar Radio Veronica wilde. Ik heb op 3FM lang het programma That's live geproduceerd en later gepresenteerd. Er kwamen daar drie lievelingsdingen bij elkaar: een kroeg, live muziek en radio. Ik mag nu bijna hetzelfde gaan doen, alleen dan in de studio in Hilversum."

"Ik heb een vrij brede muzieksmaak en ben misschien best wel een ouwe lul. Ik kan dus nu ook gewoon Frank Boeijen of Rowwen Hèze uitnodigen zonder dat ik me in allerlei bochten hoef te wringen. Maar ook nieuwere bands als Son Mieux, die ik al een appje heb gestuurd. Boven aan mijn verlanglijst staat Roxeanne Hazes. Dat vind ik een spannende artieste voor op Radio Veronica", aldus de dj.

Hij heeft radio maken enorm gemist de afgelopen maanden. Voordeel van zijn vertrek bij 3FM was dat hij veel bij zijn in juni geboren zoon Koos kon zijn. "Ik gun iedereen zo'n lang ouderschapsverlof als ik. Maar nu sta ik te trappelen om weer te beginnen."

