Leonie ter Braak verlaat SBS en maakt overstap naar RTL

Ook was Ter Braak geregeld op SBS te zien als sidekick in Vandaag Inside. Ze was tevens de presentatrice van programma's als Cupido Ofzo en Kinderen kopen een Huis.

Ter Braak heeft een contract voor drie jaar getekend en zal in januari van start gaan met haar nieuwe baan. Het is nog niet bekend wat ze gaat presenteren op RTL.

De presentatrice maakte haar televisiedebuut op RTV Oost en begon in 2010 op de publieke omroep; toen ze te zien was in Keuringsdienst van Waarde. Later presenteerde ze onder meer Vandaag de dag en Goedemorgen Nederland.