Morad El Ouakili vervangt reizende Giel Beelen op NPO Radio 2

Morad El Ouakili neemt bij NPO Radio 2 het stokje over van Giel Beelen, die in januari stopt met zijn radioshow. Dat maakt BNNVARA dinsdag bekend. El Ouakili neemt het dagelijkse avondslot over van Beelen.

Door onze entertainmentredactie

Eind augustus maakte Beelen bekend dat hij "tijdelijk" stopt met het maken van radio. De dj liet via Instagram weten dat hij in plaats daarvan "de wereld gaat rondreizen en helemaal in het nu gaat leven".

Arjen Penders, hoofd audio bij BNNVARA, is blij met de komst van El Ouakili. "Morad is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een vertrouwd geluid op de zender. Hij is absoluut klaar voor deze grote stap naar dagelijks. En hoe vertrouwd hij ook klinkt: Morad brengt tegelijkertijd ook een ander geluid op NPO Radio 2. Hij heeft interesses en een netwerk die de zender verder gaan verrijken."

El Ouakili vindt het "een eer" om de opvolger van "een radioheld als Giel" te zijn. "Het is een spannende uitdaging, maar ik heb zin om samen met de luisteraar er iets moois van te maken. Een fijne afsluiter van de dag!"

Vanaf 2 januari 2023 is de dj van maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 0.00 uur te horen bij BNNVARA op NPO Radio 2.

Aanbevolen artikelen