Erik de Zwart keert terug op radio en maakt Top 40-programma voor MAX

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Erik de Zwart gaat radio maken voor Omroep MAX. Hij presenteert vanaf januari Top 40 Hitdossier, waarin hij in het verleden van de bekende hitlijst duikt.

Het is niet de eerste keer dat De Zwart voor Omroep MAX werkt. Eerder verving hij Tineke de Nooij toen zij stopte met haar programma TinekeShow.

De Top 40, die de presentator van 1989 tot en met 2002 presenteerde, is sinds de eerste editie op verschillende zenders te horen geweest. Nu wordt de hitlijst uitgezonden op Qmusic.

De Zwart ontving in 2009 de Marconi Oeuvre Award voor zijn verdiensten voor en achter de schermen van de Nederlandse radio. In 2014 werd hij programmadirecteur van Radio Veronica, waarbij hij in 2016 weer vertrok.