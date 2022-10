Voormalig tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias (65) overleden

Voormalig tv-presentatrice en oud-Kamerlid Léonie Sazias is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat laat erevoorzitter van 50PLUS Jan Nagel namens haar familie weten. Ze was al geruime tijd ziek.

De voormalige tv-presentatrice begon in 2006 in de politiek met een eenpersoonsfractie in de Hilversumse gemeenteraad. In 2014 behaalde ze als lijsttrekker van Hart voor Hilversum zes zetels. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd ze op de tweede plek van de lijst van 50PLUS geplaatst. Ze werd met een opvallend groot aantal voorkeurstemmen (ruim 51.000) in de Tweede Kamer gekozen.