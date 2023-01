Fusie tussen RTL Nederland en Talpa Network is van de baan

De fusie tussen RTL Nederland en Talpa Network gaat niet door. Anderhalf jaar na de aankondiging hebben de mediabedrijven geen toestemming gekregen van de toezichthouder. RTL en Talpa mogen niet samensmelten, omdat het samengevoegde bedrijf een te machtige positie in het commerciële medialandschap zou krijgen.

De bedrijven kregen eerder nog de kans om een aangepast plan in te leveren. De concurrentiewaakhond heeft daarna verder onderzocht of de positie van het gefuseerde bedrijf op de reclamemarkt niet te sterk zou worden. Bij dit onderzoek werden ook adverteerders en distributeurs betrokken.

De ACM treft nu voorbereidingen voor het officiële besluit om geen vergunning te verlenen voor de overname. Dat is over enkele weken afgerond.

In een reactie schrijft Talpa dat het besluit al op 26 januari bij het bedrijf bekend was. Het concern van John de Mol reageert in een persbericht teleurgesteld. Talpa blijft ervan overtuigd dat de fusie "het beste antwoord is op de uitdagingen die voortvloeien uit de concurrentie van grote internationale spelers, zowel in de strijd om content als in de strijd om kijkers en adverteerders".