Catherine Keyl maakt kans op Sonja Barend Award met 'interview' Johnny de Mol

Catherine Keyl maakt kans op de Sonja Barend Award voor haar gesprek met Johnny de Mol bij talkshow HLF8. Organisator de VARAgids heeft maandag de longlist bekendgemaakt voor de jaarlijkse prijs voor het beste televisie-interview.

De oud-presentatrice was in een uitzending in januari eigenlijk te gast bij Johnny de Mol, maar kroop in de rol van interviewer naar aanleiding van de BOOS-uitzending over The voice of Holland. Keyl vroeg onder andere hoe De Mol nu naar zijn "aangewaaide oom" keek. Waarop hij hem een "ongelooflijke klootzak" noemde.