Gaan RTL en Talpa als één bedrijf door? Deze maand weten we eindelijk meer

RTL Nederland en Talpa Network samen door als één bedrijf: binnenkort weten we eindelijk of dat mag. De twee grootste commerciële televisiepartijen maakten in de zomer van 2021 bekend te willen fuseren. Maar na die aankondiging gebeurde er voor het publiek lange tijd weinig. Eerst moet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besluiten of het überhaupt wel mag.

Door Maarten Hafkamp

Deze maand is het eindelijk zover. Wat het oordeel zal zijn na bijna anderhalf jaar wikken en wegen is nog maar de vraag. Voorlopig lijkt het alle kanten op te kunnen.

De toezichthouder concludeerde in januari tussentijds dat het samengaan van RTL Nederland en Talpa Network verregaande gevolgen heeft. Voor adverteerders, producenten van televisieprogramma's, distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk voor de kijker zouden er nadelige gevolgen kunnen zijn. Inmiddels zijn we negen maanden verder en is nog niet zeker of de ACM goedkeuring geeft. Alles wijst erop dat er zeer binnenkort een besluit volgt, al is een precieze datum niet gecommuniceerd.

Een voorname vraag in dit dossier is hoe de toezichthouder het medialandschap beoordeelt. Kijkt de ACM alleen naar de Nederlandse televisiemarkt en de concurrentie in eigen land, of ook naar het internationale speelveld? In dat laatste geval neemt het de concurrentie van internationale techreuzen en streamingdiensten mee en dat verandert de zaak.

Mogelijk een koude winter voor streamingdiensten

Dat laatste is waar RTL en Talpa op hopen. John de Mol, eigenaar van Talpa Network, denkt dat de bedrijven het moeten afleggen tegen de machtige internationale bedrijven als de twee bedrijven niet samengaan. En dat zou volgens hem nadelig uitpakken voor de Nederlandse markt.

Talpa Network heeft tv-zenders als SBS6 en radiostations als Radio 538 en Radio 10 in handen. RTL Nederland is eigenaar van onder meer RTL 4 en streamingdienst Videoland. En die streamingdienst werd als zeer belangrijk voor het nieuwe samengevoegde bedrijf gezien. Nederlandse producties zouden de basis moeten gaan vormen voor Videoland om daarmee concurrentiepositie ten opzichte van bijvoorbeeld Netflix te versterken.

Videoland heeft met ruim 1 miljoen abonnees een sterkte tweede plek achter Netflix in de Nederlandse markt. Maar de laatste tijd lijkt het aantal abonnees niet meer te groeien. Dat komt onder meer door toegenomen concurrentie met nieuwe toetreders als Viaplay en HBO Max. Daar komt nog eens bij dat mensen door de prijsstijgingen en onbetaalbare energierekeningen deze winter mogelijk sneller hun abonnement opzeggen.

Tv nog altijd belangrijkste voor adverteerders

Streamingdiensten zijn belangrijk, want mensen kijken steeds minder lineaire (traditionele) televisie en dus ook minder naar RTL 4 en SBS6. Het is voor adverteerders geen reden om televisie te mijden. Sterker nog, tv is voor adverterende bedrijven nog altijd hét kanaal als ze grote groepen mensen tegelijk willen bereiken. Dat vertelde directeur Henriëtte van Swinderen van adverteerdersbond bvA eerder aan NU.nl. Tv-reclameomzet is nog altijd de grootste levensader van RTL en Talpa.

De adverteerdersbond maakte dan ook - net als tv-producenten en uitgever DPG Media - bezwaar tegen de fusie. "Als deze twee partijen samengaan, wordt het minder makkelijk om al die doelgroepen te bereiken", lichtte Van Swinderen toe. RTL en Talpa zouden samen zo'n 75 procent van de totale tv-reclamemarkt in handen hebben. En daarmee een wel erg dominante positie krijgen. Voor ACM weegt dit mogelijk het zwaarst bij het besluit.

Toekomst van Radio 538 en Radio 10 ongewis

Niet alleen de streamingdienst en televisie zijn belangrijk, ook radiozenders spelen een grote rol in het besluit van ACM. Talpa Network is eigenaar van Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica. Bij de inkoop van advertentieruimte combineren bedrijven vaak radio en televisie. Bij RTL kan dat niet omdat zij geen radiozenders hebben. Daarmee zijn ze geen onderdeel van een markt waar zo'n 200 miljoen euro in rondgaat. De fusie biedt dus kansen voor RTL.

Toch zitten ook hier haken en ogen aan. Sinds augustus is de toekomst van die vier radiozenders plotseling onzeker. Alle FM-vergunningen voor commerciële frequenties op de radio moeten door een rechtszaak namelijk op de schop. Radiozender KINK wil ook een frequentie en heeft er geen, dus stapte naar de rechter. Die rechter besloot dat de frequenties opnieuw verdeeld moeten worden via een veiling. De vraag is of RTL en Talpa bij het sluiten van de deal met dit scenario rekening hebben gehouden.

Het kan zomaar zijn dat Radio 10 of Radio Veronica straks niet meer op de FM te beluisteren zijn. Het bedrijf van John de Mol heeft nog wel een kort geding tegen de uitspraak aangespannen. Dat dient eind deze maand.

Ja, ja onder voorwaarden of nee

Pas als ACM ergens deze maand met een positieve beslissing komt, kunnen RTL Nederland en Talpa Network samengaan. Een akkoord onder voorwaarden behoort ook nog tot de mogelijkheden. In dat geval moeten RTL of Talpa (of beide) mogelijk bedrijfsonderdelen afstoten, zoals bepaalde tv- of radiozenders. Dwarsboomt de toezichthouder de fusie, dan zijn RTL en Talpa terug bij af.

