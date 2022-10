Eerste aflevering nieuwe Linda de Mol-serie Five Live trekt 987.000 kijkers

De eerste aflevering van de nieuwe serie Five Live, waarin Linda de Mol een van de hoofdrollen speelt, heeft zondagavond 987.000 kijkers getrokken. De comedyserie op SBS6 staat daarmee op de zesde plaats in de top 25 van best bekeken programma's van de dag.

Door onze entertainmentredactie

Five Live gaat over het leven achter de schermen van een fictieve talkshow. Op Twitter klaagden kijkers dat ze de serie flauw en slecht vinden. Ook waren ze kritisch over het feit dat een van de personages zijn naam deelt met Orlando Boldewijn, de zeventienjarige jongen die in 2018 verdronk na een date op een woonboot.

"Het personage Orlando is fictief en de naam is - nu blijkt zeer ongelukkig - toevallig gekozen", laat Talpa in een reactie weten. "Ondanks dat een groot team het script heeft gelezen en bij de opnames aanwezig was, is helaas door niemand deze link gelegd."

De woordvoerder bevestigt dat er contact met de nabestaanden is geweest via hun advocaat Sébas Diekstra. "En hij heeft ons laten weten dat de nabestaanden op geen enkele wijze kwade intenties vanuit ons zien." Diekstra deelde eerder dezelfde reactie. "De producent heeft direct contact met ons opgenomen. Zij hebben uitgelegd hoe de naam is gekozen. De moeder ziet op geen enkele wijze kwade intenties hierin bij de producent", zei hij.

Daarnaast is er kritiek op het personage Ellen Boetzelaer, een door Irene Moors gespeelde columnist. Kijkers zien veel gelijkenissen met columnist Angela de Jong. De Mol speelt talkshowhost Sara Bannink, die een hekel heeft aan Ellen. Wanneer de columnist toch in Banninks show te gast is, valt er een studiolamp op haar hoofd en lijkt ze dood.

De Mol trok eerder op de avond meer kijkers met Postcode Loterij Miljoenenjacht. Naar de spelshow op SBS6 keken ruim 1,4 miljoen mensen.

Dagtopvijf van zondag 2 oktober 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.136.000 kijkers

2. Studio Sport Eredivisie (NPO1) - 1.568.000 kijkers

3. Postcode Loterij Miljoenenjacht (SBS6) - 1.438.000 kijkers

4. Studio Sport (NPO1) - 1.052.000 kijkers

5. Weet Ik Veel (RTL 4) - 1.018.000 kijkers

