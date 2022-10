Nu al zeker dat Chateau Meiland een achtste seizoen krijgt

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het succesvolle SBS6-programma Chateau Meiland krijgt een achtste seizoen. De opnames hiervan beginnen maandag.

Talpa bevestigt het nieuws zondag naar aanleiding van een bericht van Shownieuws. Het zevende seizoen is op dit moment op tv te zien.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende reeks op televisie te zien zal zijn. "Daar kunnen we nog niets over zeggen", zegt een woordvoerder van Talpa.