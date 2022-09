Nieuwe Op zoek naar-reeks om hoofdrolspelers voor musical Grease te vinden

Voor een nieuwe versie van de musical Grease start AVROTROS een zoektocht naar acteurs die de hoofdrollen van Danny en Sandy kunnen spelen. Frits Sissing praat het programma Op zoek naar... Danny en Sandy, dat vanaf 23 december te zien is, aan elkaar.

Door onze entertainmentredactie

Eerder ging de omroep al op zoek naar Evita, Joseph, Mary Poppins, Zorro en Maria (in The Sound of Music). Het is voor het eerst dat de talentenjacht twee kandidaten zoekt, maakt AVROTROS vrijdag bekend.

Iedereen die Danny of Sandy wil spelen, kan zich aanmelden. Sissing vindt het verhaal van Grease "heerlijk romantisch voor iedereen". "Hoewel het een jarenvijftigverhaal is, wordt het dit keer in een moderner jasje gestoken. Met Op zoek naar… krijgen nieuwe talenten een kans om onze mooie cultuursector te verrijken."

Eind augustus liet producent Albert Verlinde weten dat hij al vierhonderd aanmeldingen van dansers, zangers en acteurs had. Een woordvoerder van AVROTROS laat desgevraagd aan het ANP weten dat zij auditie hebben gedaan voor andere rollen dan die van Danny en Sandy.

De musical was 25 jaar geleden voor het eerst in Nederland te zien. Het toneelstuk is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1978 en gaat over tieners Danny en Sandy die na een vakantieliefde geheel onverwacht worden herenigd op school.

John Travolta en de onlangs overleden Olivia Newton-John speelden de hoofdrollen in de film. Onder anderen Jim Bakkum en Bettina Holwerda speelden Danny en Sandy in de Nederlandstalige versie van de productie.

