1,26 miljoen kijkers voor eerste aflevering Rampvlucht over Bijlmerramp

De eerste aflevering van Rampvlucht, een serie over de Bijlmerramp in 1992, heeft donderdagavond 1,26 miljoen kijkers naar NPO1 getrokken. Naar de laatste aflevering van Beste Zangers , die voorafgaand aan Rampvlucht werd uitgezonden, keken bijna 1,25 miljoen mensen.

In Rampvlucht staat de Bijlmerramp centraal. Op 4 oktober 1992 boorde een vrachtvliegtuig van El Al zich in twee flats in de Amsterdamse wijk. De ramp kostte tientallen mensen het leven.