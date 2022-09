Robert ten Brink: 'Kerstspecial All You Need Is Love komt er zeker'

Ook dit jaar wordt er weer een kersteditie van All You Need Is Love uitgezonden. De special van het RTL 4-programma is elk jaar weer een grote kijkcijferhit.

Door onze nieuwsredactie

Presentator Robert ten Brink, die ook wel 'Dr. Love' wordt genoemd, vertelde donderdag in de talkshow Jinek dat er dit jaar "zeker" weer een kerstspecial van het populaire programma komt.

De special is traditiegetrouw op Kerstavond te zien en trok vorig jaar ruim twee miljoen kijkers. Ook in het jaar daarvoor waren er meer dan twee miljoen kijkers.

