Weinig kijkers, toch een nominatie: moeten de Televizier-prijzen op de schop?

Elk jaar is het raak: ophef over de nominaties voor de Gouden Televizier-Ring. Dit jaar lijkt de kritiek op de genomineerde programma's De Bevers, Het Jachtseizoen en Even tot hier nog hardnekkiger. Maar Televizier ziet geen reden om iets aan de stemprocedure te doen.

Door Michiel Vos

"Met twee ronduit lachwekkende nominaties, is met geen mogelijkheid meer vol te houden dat dit nog steeds de prijs van 'de tv-kijker' is", schreef tv-columniste Angela de Jong in het AD, nadat bekend werd dat De Bevers en, Het Jachtseizoen dit jaar kans maken op de prijs voor populairste programma op de Nederlandse televisie.

Volgens De Jong is de "ooit zo prestigieuze publieksprijs", die al sinds 1964 door het publiek wordt uitgereikt, "failliet". Ze sluit hiermee aan bij een lange lijst van critici van de stemprocedure, onder wie Carlo Boszhard, Jan Slagter, verschillende andere omroepbazen en televisiewetenschappers.

De columnist vindt dat de twee programma's simpelweg niet genoeg kijkers trekken om als serieuze kandidaten voor de publieksprijs te worden gezien. De docusoap van volkszanger John de Bever trok gemiddeld tussen de 300.000 en 400.000 kijkers naar RTL 5. Naar het door Talpa naar televisie gehaalde YouTube-succes Jachtseizoen van StukTV keken gemiddeld zo'n 600.000 à 700.000 mensen. Even tot hier van Niels van der Laan en Jeroen Woe haalde meer dan eens ruim twee miljoen kijkers. De kritiek richt zich dan ook niet op dat programma.

De Bevers en Het Jachtseizoen behoren dus zeker niet tot de best bekeken programma's. Maar dankzij de stevige achterban op sociale media van StukTV en de lobby van De Bever, die ook steun kreeg van Johan Derksen, wisten ze het toch tot de kanshebbers van de Ring te schoppen.

De Jong pleit ervoor dat de stemprocedure op de schop gaat en is niet de eerste. Omroep MAX-baas Jan Slagter noemde de Televizier-Ring eerder al een 'Instagram-prijs'. Hij vindt het oneerlijk voor programmamakers en presentatoren die geen groot aantal online volgers hebben om tot stemmen aan te sporen.

Chateau Meiland won in 2019 de Gouden Televizier-Ring. Foto: BrunoPress

Nominatierondes zorgen voor online stemlobby's

Hoe gaat de stemming dan precies in zijn werk? Stemmen op de Gouden Televizier-Ring gebeurt het hele jaar door in vier rondes. Per kwartaal worden de vijf programma's met de meeste stemmen doorgestuurd naar de volgende ronde. Daarna voegt Televizier er naar eigen smaak nog vijf wildcards aan toe, waarna er 25 programma's strijden om de drie nominatieplekken.

De laatste jaren worden programmamakers, presentatoren en omroepen steeds actiever op sociale media in het ronselen van stemmen. Volgens critici als De Jong en Slagter is het systeem daarom toe aan vervanging. De Jong pleit voor een ondergrens van een miljoen kijkers voor genomineerden of een tv-panel dat een voorselectie maakt. Slagter ziet landelijk onderzoek met telefonische vragenlijsten wel zitten.

'Uiteindelijk is het aan de stemmer'

Allemaal niet nodig, vindt Jeroen de Goeij van organisator Televizier. Hij blijft nuchter onder de felle kritiek op de prijs. "We hebben wel vaker commotie gehad rond programma's die niet goed genoeg zouden zijn geweest om te winnen of genomineerd te worden", zegt De Goeij in gesprek met NU.nl. Hij doelt daarmee op onder meer de winst van VI en de realitysoap van Jan Smit. "Uiteindelijk is het woord aan de stemmer."

De Goeij benadrukt dat de Gouden Televizier-Ring geen vakprijs is voor het beste programma op de Nederlandse televisie. "Wij zijn door middel van de stemmen op zoek naar het favoriete programma."

Maar zegt de prijs in de huidige vorm nog wel iets over de populariteit als kandidaten een grote online achterban hebben? Die kritiek schuift De Goeij ook terzijde. "Het gaat bij de prijs niet om kijkcijfers, maar vooral de connectie die de stemmer voelt bij een bepaald programma. Onderdeel van tv maken is dat je mensen aan je weet te binden. Met enkel publiciteit zoeken en reclame maken, win je de ring niet."

En het punt van Slagter dat het voor Omroep MAX moeilijker is stemmers te mobiliseren met een oudere achterban die zich minder online begeeft? Ook dat gaat volgens De Goeij niet op. "Programma's als Heel Holland Bakt worden door alle generaties bekeken. Het is te kort door de bocht om het op leeftijd te gooien. André van Duin, die voor Omroep MAX presenteert, wordt wel genomineerd en won vorig jaar."

De Goeij zegt dat Televizier altijd in gesprek blijft over de ontwikkeling van de prijsuitreiking, maar dat de genomineerden van dit jaar geen aanleiding zijn de boel om te gooien voor volgend jaar. De verkiezing wordt volgens hem steeds groter: het aantal stemmen dat binnenkomt neemt nog elk jaar toe. En tegen degenen die dit jaar teleurgesteld achterbleven zonder nominatie, zegt hij: "Volgend jaar weer een ronde."

De Gouden Televizier-Ring wordt donderdag 6 oktober uitgereikt. Tijdens het gala kan er telefonisch worden gestemd op de drie genomineerde programma's.

Tim Hofman won in 2020 maar liefst drie prijzen bij het Gouden Televizier-Ring gala. Foto: BrunoPress

