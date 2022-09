EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker stapt over naar RTL

Gijs Rademaker, bekend als opiniepeiler van EenVandaag, stapt over naar RTL. Dat maakt de omroep donderdagmiddag bekend op haar website. De 44-jarige Rademaker gaat bij de zender aan de slag als opiniepeiler en presentator van het RTL Nieuwspanel.

RTL-zenderbaas Peter van der Vorst is blij met de komst van Rademaker. "Met alles wat er gebeurt in onze samenleving is het waardevol en belangrijk om te weten hoe Nederlanders denken en wat hen bezighoudt. Via het nieuwe RTL Nieuwspanel kunnen we onder leiding van Gijs dat gesprek met de kijker over tal van onderwerpen dagelijks gaan voeren."