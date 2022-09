NU.nl maakt eerste truecrimepodcast over dood Carlo Heuvelman op Mallorca

NU.nl heeft voor het eerst een truecrimepodcast gemaakt. De podcast heet Het geheim van Mallorca en gaat over de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman, die vorige zomer om het leven kwam bij een vechtpartij. Het onderzoek hiervoor is verricht door misdaadjournalist Joris Peters.

Door onze entertainmentredactie

De podcast, gemaakt door David achter de Molen van Het Podcastkantoor, probeert aan de hand van hoofdrolspelers en eigen onderzoek in kaart te brengen wat er is gebeurd op Mallorca en waarom nog steeds niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman. De man uit Waddinxveen raakte in de nacht van 13 op 14 juli 2021 zo ernstig gewond na een mishandeling dat hij vier dagen later op 18 juli overlijdt in een ziekenhuis.

De naam van de podcast is een verwijzing naar het vermoeden van justitie dat een of mogelijk meerdere verdachten weten wat er met Heuvelman is gebeurd, maar dat ze hierover zwijgen. NU.nl wist eerder al te melden dat een vriend van verdachte Sanil B. in berichten aangeeft dat B. het meest betrokken was bij het dodelijke geweld.

De podcast bestaat uit in ieder geval zes afleveringen. Een mogelijk zevende deel zal na de uitspraak in de rechtszaak in november volgen. De strafzaak over de verdachten uit Hilversum en hun betrokkenheid bij de twee gevechten in Mallorca start op 4 oktober en zal ook behandeld worden in de podcast.

Op 4 oktober verschijnen de eerste twee afleveringen van Het geheim van Mallorca. Als je je wilt abonneren op de podcast kan dat bijvoorbeeld hier via Spotify of hier via Apple podcast. Beluister hier alvast de trailer.

