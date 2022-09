Documentaire over André Hazes verschijnt op 20 oktober op Videoland

De documentaire over het leven van André Hazes is vanaf donderdag 20 oktober te zien bij Videoland. De vijfdelige serie André Hazes, die exclusief op de streamingdienst van RTL Nederland te bekijken is, gaat een dag eerder in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam in première.

Door onze entertainmentredactie

Een cameraploeg heeft de 28-jarige zanger veertien maanden gevolgd om zijn dagelijks leven vast te leggen. De documentaire gaat niet alleen over zijn voormalige alcohol- en drugsproblemen, maar ook over het overlijden van zijn vader en de invloed daarvan op zijn relatie met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne.

Afgelopen zomer ging het gerucht dat een mogelijk nieuwe verloving met zijn ex Monique Westenberg in de documentaire aan bod zou komen, mede omdat de twee samen op vakantie gingen naar de Verenigde Staten en Thailand.

Westenberg vertelde later in een interview met LINDA. dat van een hereniging geen sprake is. In december 2020 vroeg Hazes haar, de moeder van zijn zoon André, ten huwelijk. Maar een paar maanden later beëindigden ze hun relatie.

Aanvankelijk zou ook Sarah van Soelen, de vrouw voor wie Hazes zijn verloving met Westenberg verbrak, in de documentaire te zien zijn. Maar na hun breuk gaf zij te kennen niet meer te willen meewerken aan de documentaire. In een interview met RTL Boulevard zei Van Soelen haar ex-partner "het allerbeste te wensen" en te hopen dat het "goed met hem gaat".

Aanbevolen artikelen