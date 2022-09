OM eist taakstraf van tachtig uur tegen Alberto Stegeman voor plaatsen nepbom

Het Openbaar Ministerie (OM) in Arnhem heeft in hoger beroep een taakstraf van tachtig uur geëist tegen Alberto Stegeman voor het achterlaten van een nepbom op een militaire basis in 't Harde in 2018. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM naar aanleiding van berichtgeving van Shownieuws.

Door onze entertainmentredactie

Stegeman kreeg in 2020 een boete van 2.000 euro. De programmamaker was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Het OM heeft zich daarom ook opnieuw over de zaak gebogen en eist nu een taakstraf. De uitspraak volgt over twee weken.

De journalist liet de nepbom van stukken klei, draden, een telefoon en 32 schroeven achter op het terrein van Defensie om aan te tonen dat de beveiliging en opsporing daar niet deugden. Defensie sloeg groot alarm toen de bom werd ontdekt.

Volgens de rechtbank ging Stegeman te ver door daadwerkelijk een object dat op een bom leek achter te laten.

