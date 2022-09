Omroepen willen geen journalistiek overleg meer met Ongehoord Nederland

Een aantal NPO-omroepen wil op journalistiek gebied niet meer samenwerken of overleggen met omroep Ongehoord Nederland, zegt WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes woensdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. In gesprek met NU.nl licht hij het besluit toe: ON! zou de journalistiek in een slecht daglicht plaatsen. Het besluit is een signaal dat de omroep niet meer welkom is.

Momenteel wordt met onder meer KRO-NCRV en MAX over dit besluit overlegd, vertelt Huisjes. Er wordt een rondgang langs de omroepen gemaakt en niet iedere omroep kan even snel een besluit nemen. De uitkomst hoeft niet unaniem te zijn om de wijziging door te voeren, stelt Huisjes.

Het standpunt komt voort uit een overleg tussen de hoofden journalistiek van de meeste omroepen. Dit overleg vindt met enige regelmaat plaats. "We willen niet meer met Ongehoord over journalistiek praten, omdat wat zij doen geen journalistiek bedrijven is", zei WNL-hoofdredacteur Huisjes in de radio-uitzending. "Ze maken een pamfletachtig programma waarin structuren worden gebruikt die we herkennen uit de journalistiek. Maar de interviewers zijn Twitter-agitatoren als Raisa Blommestijn zonder enige journalistieke ervaring of achtergrond."

Bovendien pleegt Ongehoord Nieuws zelden wederhoor, stellen de omroepen. "Ongehoord Nieuws streeft geen journalistieke doelen na. Het enige doel is het verlengen van de stem van Forum voor Democratie."

Huisjes zegt tegen NU.nl dat er tot op heden één journalistiek overleg met ON! is geweest. "Dat liep totaal uit de hand en eindigde in laaiende ruzie." De WNL-baas benadrukt dat het journalistieke overleg van de NPO niet gaat over de vraag of de omroeplicentie van Ongehoord Nederland ter discussie staat. "Wat mij betreft moeten ze uit het bestel. Maar het gaat nu om een andere discussie: dat ze geen journalistiek bedrijven en het programma niet zo mogen noemen."

Omroep kreeg eerder een financiële sanctie

De NPO legde Ongehoord Nederland eerder een financiële sanctie op. Ombudsman Margo Smit deed onderzoek na de klachten dat de omroep onjuiste en onbetrouwbare informatie verspreidt, de journalisten onvoldoende kritische vragen stellen en de gasten vooral uit rechtse hoek komen. Dit alles zou in strijd zijn met de journalistieke code van de NPO. De ombudsman achtte deze klachten grotendeels gegrond.

Smit heeft een nieuw onderzoek ingesteld na een veelbesproken item waarin zonder enige context filmpjes werden getoond van willekeurige zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Ongehoord Nederland en voorzitter Arnold Karskens waren woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

