Ambtenaar maakte fouten bij behandelen melding over misstanden binnen NPO

Bij de melding van een klokkenluider over mogelijke misstanden bij de NPO is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan rond de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze secretaris-generaal is "niet transparant geweest in het melden van haar vriendschappelijke relatie" met toenmalig NPO-baas Shula Rijxman. Bij de afhandeling van de melding heeft het ministerie fouten gemaakt.

Dat heeft minister Robbert Dijkgraaf (OCW) dinsdag toegegeven. Hij deed dat na de publicatie van een rapport van de Auditdienst Rijk (ADR), de accountants van het Rijk.

Een aantal zaken in het proces is "niet correct" verlopen, aldus Dijkgraaf. Volgens hem zijn de procedures voor deze melding, die het ministerie zelf had voorgesteld, niet helemaal gevolgd.

Zo had het ministerie de melder in contact moeten brengen met iemand die "afstand van de mediaportefeuille" had. Ook had OCW het gesprek goed moeten vastleggen.

"Een situatie als deze mag zich niet nog eens voordoen", concludeert de bewindsman. "We zijn het aan de melder en het belang van meldingen verschuldigd dat we vanuit OCW nu werken aan verbetering."

Dijkgraaf: Geen twijfel aan integriteit van topambtenaar

De klokkenluider wilde melding doen over constructies die het salarisplafond voor de NPO zouden ontwijken. De persoon in kwestie stapte toen naar de hoogste ambtenaar van het ministerie van OCW.

Rijxman, de toenmalige voorzitter van de publieke omroep, had een vriendschappelijke relatie met deze ambtenaar. Achteraf zei de klokkenluider nooit naar het ministerie te zijn gegaan als hij of zij had geweten van die privérelatie. Dijkgraaf erkent dat het voorval tot een "onveilig gevoel" bij de melder leidde.

De ADR onderzocht het dossier naar aanleiding van onderzoek door BNR. De dienst concludeert niet dat het ministerie "niet te goeder trouw" heeft gehandeld, zegt Dijkgraaf. Hij heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de integriteit van de topambtenaar. Diegene liet eerder al weten "privé en zakelijk goed te kunnen scheiden".

