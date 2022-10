Sander Schimmelpenninck en Einaudi te gast in nieuw seizoen College Tour

Presentator Sander Schimmelpenninck, componist Ludovico Einaudi en minister voor Stikstof Christianne van der Wal zijn te gast in het komende seizoen van College Tour, zo heeft de KRO-NCRV maandag bekendgemaakt.

Het gebeurt niet vaak dat er een duo te gast is in College Tour, zoals in de aflevering met Geert-Jan en Carry Knoops. In 2010 was er een uitzending met Dries van Agt en Hans Wiegel en in 2019 sprak toenmalig presentator Matthijs van Nieuwkerk met de pianobroers Arthur en Lucas Jussen.