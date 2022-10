Raad voor Journalistiek behandelt klacht Roxeanne Hazes tegen Story in oktober

De Raad voor de Journalistiek behandelt de zaak tussen Roxeanne Hazes en Story op vrijdag 14 oktober. De zangeres diende onlangs een klacht in, omdat een vermeende vriend van de familie Hazes in een artikel in het blad beweerde dat zij heeft gelogen.

Door onze entertainmemtredactie

Hazes zei recent op televisie dat haar moeder Rachel haar alleen heeft gelaten na het overlijden van haar vader André Hazes. Story publiceerde naar aanleiding van deze uitspraak een artikel met de kop "Roxeanne loog altijd al en doet dat nog steeds". Het blad baseerde zich op een gesprek met een huisvriend.

Hazes eist nu een rectificatie, omdat Story volgens haar advocaat "een grens is overgegaan". "Het blad wist dat de feiten anders lagen en heeft toch willens en wetens uitspraken van een vermeende huisvriend van de familie als feiten gepresenteerd."

Guido den Aantrekker, hoofdredacteur van Story, vertelde onlangs in Shownieuws dat hij achter zijn tekst blijft staan. Het verhaal van de huisvriend wordt volgens hem bevestigd "door allemaal mensen" die hij gesproken heeft en die "de familie al jaren kennen". Den Aantrekker is niet van plan het verhaal te rectificeren, zelfs niet als de Raad voor de Journalistiek de zangeres in het gelijk stelt.

De zangeres heeft er volgens haar raadsman bewust voor gekozen een klacht bij de Raad voor de Journalistiek in te dienen en niet naar de rechter te stappen. "Wij willen dat de raad duidelijk maakt dat ook dit soort bladen of juicekanalen verplicht zijn journalistieke waarden als check en dubbelcheck of hoor- en wederhoor te respecteren", zei hij eerder. "De Story suggereert in dit artikel dat het de waarheid is, omdat iemand het zegt. Dat mag nooit een excuus zijn om die journalistieke waarden overboord te gooien."

Eerder

Aanbevolen artikelen