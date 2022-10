Oprah Winfrey en Apple TV+ zetten punt achter gezamenlijk contract

Delen via E-mail

Oprah Winfrey en Apple TV+ verbreken het contract dat ze in 2018 hebben gesloten, meldt The Hollywood Reporter op basis van ingewijden. De partijen blijven wel op projectbasis samenwerken. Ook blijft Oprah's Book Club beschikbaar via de app Apple Books.