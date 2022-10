Ruim 2,5 miljoen mensen zagen overwinning van Oranje op België

De voetbalwedstrijd tussen het Nederlands elftal en België is zondag goed bekeken. Ruim 2,5 miljoen mensen zagen dat de ploeg van Louis van Gaal met 1-0 won, blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de zondagavond.

Het zilver was voor het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2,2 miljoen mensen naar keken. Op de derde plaats staat de voorbeschouwing van de wedstrijd Nederland-België, waar 1,4 miljoen mensen de televisie voor aanzetten. De nabeschouwing op NPO1 staat met 1,2 miljoen kijkers op de vierde plek.

Het enige andere programma dat zondagavond meer dan een miljoen kijkers trok, was Postcode Loterij Miljoenenjacht op SBS6.

De top vijf van zondag 25 september 1. Voetbal Nederland - België (NPO1) - 2.563.000 kijkers

2. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.293.000 kijkers

3. Voorbeschouwing Nederland-België (NPO1) - 1.445.000 kijkers

4. Nabeschouwing Nederland-België (NPO1) - 1.266.000 kijkers

5. Postcode Loterij Miljoenenjacht (SBS6) - 1.099.000 kijkers

