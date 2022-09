CNN annuleert interview met Iraanse president wegens eis om hoofddoek

CNN-journalist Christiane Amanpour heeft een interview met de Iraanse president Ebrahim Raisi laten varen. Raisi vroeg haar voor hun ontmoeting in New York een hoofddoek te dragen, schrijft de BBC vrijdag. Amanpour weigerde dit, waarna ze het interview afzegde.

Amanpour heeft voor haar werk in Iran weleens een hoofddoek gedragen. Nu wilde ze dat niet doen, omdat ze in New York is. "Hier gelden geen wetten of tradities die gaan over hoofddoeken", schrijft ze op Twitter. Haar hele team stond achter haar besluit om het interview te annuleren.