Mediawaakhond rondt onderzoek naar Ongehoord Nederland in 2023 af

Het onderzoek van het Commissariaat voor de Media (CvdM) waarin het racisme-item van Ongehoord Nederland wordt meegenomen, is naar verwachting klaar in het tweede kwartaal van 2023. Dat laat de mediawaakhond donderdag aan persbureau ANP weten.

Door onze nieuwsredactie

Het CvdM reageert hiermee op de oproep van de NPO en de omroepen om zo snel mogelijk antwoord te geven op de vraag of Ongehoord Nederland de Mediawet heeft overtreden.

Het gaat om een al eerder aangekondigd onderzoek naar de betrouwbaarheid van journalistieke producties. Totdat het onderzoek is afgerond, doet het Commissariaat geen mededelingen over de bevindingen.

Het racisme-item in Ongehoord Nieuws, waarover maatschappelijke discussie is ontstaan, bestond uit een collectie video's waarin zwarte mensen witte mensen aanvielen. Er werd geen enkele context gegeven, behalve dat het om incidenten met een racistisch motief zou gaan. Maar volgens onderzoek van journalistiek platform Pointer is er bij geen van de incidenten bewijs voor een racistisch motief te vinden.

De NPO zei vorige week na de Ongehoord Nieuws-uitzending dat "de grens van redactionele vrijheid is bereikt" en vroeg de mediawaakhond om een oordeel over het item. NPO deed het verzoek "in het licht van artikel 2.88 lid 5 van de Mediawet: een publieke media-instelling neemt passende maatregelen om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep".

Het beoordelen van die passende maatregelen is een taak van het Commissariaat, laat een woordvoerder van de mediawaakhond weten. "Maar de beoordeling of er al dan niet sprake is van haat zaaien is onderdeel van het strafrecht en daarmee geen taak voor het Commissariaat. Daarin is een rol voor het Openbaar Ministerie weggelegd", legt de toezichthouder uit. "Wij beoordelen de inhoud van programma's niet. Wel beoordelen wij de processen en maatregelen die worden genomen door omroepen."

Aanbevolen artikelen