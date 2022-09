NPO Ombudsman start onderzoek naar nieuwe klachten Ongehoord Nederland

De ombudsman van de NPO start een onderzoek naar aanleiding van de bijna negentienhonderd klachten die zij afgelopen week heeft gekregen over Ongehoord Nederland (ON). Dat heeft ombudsman Margo Smit donderdag bekendgemaakt. ON liet vorige week donderdag in een item naar eigen zeggen antiwit racisme zien. Zaterdag bleek dat er geen bewijs voor een racistisch motief is.

Door onze entertainmentredactie

De ombudsman onderzoekt klachten van het publiek en handelt deze af. Daarnaast komt ze met gevraagd en ongevraagd advies. De omroep waarom het gaat, krijgt dan de kans hierop te reageren.

De NPO kijkt vervolgens naar het advies en bepaalt of er verdere stappen worden genomen. Volgens de richtlijnen volgt binnen drie maanden een publicatie van het onderzoek.

Niet eerder kreeg Smit zoveel klachten in zo'n korte tijd. Klagers melden onder meer dat ze het omstreden item uit de uitzending racistisch en discriminerend vinden. Ook heeft de ombudsman meldingen gekregen van het aanzetten tot haat.

Het item bestond uit een collectie video's waarin zwarte mensen - in onbekende landen, met onbekende aanleidingen - witte mensen aanvielen door te schoppen of te slaan.

Onderzoeksbureau Pointer onderzocht de beelden en constateerde dat in geen van de gevallen bewijs was gevonden van "antiwit racisme", zoals het programma wel nadrukkelijk claimde.

KRO-NCRV-directeur wil ON uit omroepbestel

KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers wil dat ON per direct uit het omroepbestel wordt gezet, liet hij eerder op donderdag weten. Kuipers zegt in een interview met NRC onder meer dat de omroep "journalistieke bagger" maakt.

KRO-NCRV is de eerste omroep die een dergelijke oproep doet. Samen met andere omroepen van de NPO, zoals BNNVARA en AVROTROS, sprak KRO-NCRV eerder wel al zijn afkeur uit over het item van ON.

In een gezamenlijke verklaring schreven ze onder meer dat in het filmpje "middels taal en beeld een valse, racistische boodschap wordt verkondigd". Die kwalificeren ze als "onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO".

Het bestuur van Ongehoord Nederland liet weten dat het niemand wilde beledigen met het item. "Van racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld moeten wij niets hebben en wij nemen als omroep afstand hiervan."

