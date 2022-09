Podcastduo biedt Jaap van Dissel excuses aan voor valse corruptiebeschuldiging

"Ik denk dat we op een ongelooflijke manier bezwendeld zijn", zei het duo donderdag in een nieuwe aflevering van hun dagelijkse podcast GIJRATH & DE VLIEGER. "Misschien zijn we niet zorgvuldig genoeg geweest. We hebben nagelaten om te toetsen bij Van Dissel zelf. Ik denk dat wij dit niet goed gedaan hebben. We moeten erkennen dat op basis van onze gegevens Jaap van Dissel zeker niet schuldig is aan corruptie. En we hebben een rotgevoel dat die suggestie gewekt is."