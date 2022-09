Johan Derksen over Thierry Baudet: 'Ze moeten die gozer liquideren'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Johan Derksen heeft in de Vandaag Inside-uitzending van woensdag over Baudet gezegd dat "ze die gozer moeten liquideren". Daarna herstelde Derksen zijn uitspraak en zei hij dat hij bedoelde dat "ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen wegens aanhoudend wangedrag".

Derksen sprak de woorden uit in het intro van het programma. Hij reageerde daarmee op het voorval tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van woensdagavond. Het debat werd geschorst door de Kamervoorzitter omdat Baudet complottheorieën over Kaag en haar studie aan de University of Oxford deelde.