Ook gebruikers gratis versie NPO-app mogen programma's vooruitkijken

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) mag streamingdienst NPO Start uitbreiden. Zo kunnen gebruikers van de gratis NPO-app programma's die 's avonds op tv komen overdag al vooruitkijken. In de NPO Plus-app voor betalende abonnees was dat al mogelijk.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) heeft de NPO daar woensdag toestemming voor gegeven. Eerder dit jaar oordeelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat een dergelijke uitbreiding maar een beperkt effect heeft op de markten waarin NPO actief is. Ook het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur gaven een positief advies.

Een vipserie van Au Pairs, een documentaireserie van Fidan Ekiz over de cancelcultuur en Pointer Checkt zijn de eerste titels die binnenkort op NPO Start verschijnen. Ook programma's die tot nu toe alleen via de online kanalen van de omroepen te zien waren, kunnen nu via NPO Start worden bekeken.