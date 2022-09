Ruim 1,1 miljoen kijkers voor eerste Prinsjesdag van prinses Amalia

De registratie van Prinsjesdag is dinsdagmiddag door ruim 1,1 miljoen mensen gezien. De NOS-uitzending, waarin de rijtoer door Den Haag en de troonrede voorbijkwamen, is daarmee het op vier na best bekeken programma van de dag.

De uitzending werd dit jaar een stuk beter bekeken dan voorgaande jaren. In 2021 keken 509.000 mensen naar de presentatie van de nieuwe kabinetsplannen. Een jaar eerder wist de uitzending 677.000 mensen te boeien.

Prinsjesdag was dit jaar anders dan eerdere jaren. Zo was er vorig jaar geen rijtoer per koets vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Ook zat prinses Amalia, die vorig jaar achttien werd, dit jaar voor het eerst naast haar ouders.

Daarnaast las koning Willem-Alexander de troonrede voor op een andere locatie. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof vond de troonrede plaats in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag.

De top vijf van dinsdag 20 september 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.917.000 kijkers

2. We zijn er Bijna! (NPO1) - 1.379.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL4) - 1.276.000 kijkers

4. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.217.000 kijkers

5. Registratie Prinsjesdag (NPO1) - 1.129.000 kijkers

