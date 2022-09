RIVM wil dat podcastduo valse beweringen over Jaap van Dissel rechtzet

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het RIVM wil dat podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger publiekelijk duidelijk maken dat hun beweringen over Jaap van Dissel niet kloppen. Dat bevestigt een woordvoerder van het gezondheidsinstituut na berichtgeving in de Volkskrant . Het podcastduo beweert dat de RIVM-directeur in het geheim ruim 750.000 euro heeft ontvangen.