Televisieprogramma Hij is een Zij heet voortaan Hij, Zij, Hen

Het televisieprogramma Hij is een Zij krijgt een nieuwe naam. De serie van KRO-NCRV, waarin mensen worden gevolgd tijdens hun transitie, gaat verder onder de naam Hij, Zij, Hen.

"Al sinds ik het programma overnam, bijna zeven jaar geleden, had ik mijn persoonlijke vraagtekens bij de titel. En die werden door bijna iedereen die we portretteerden in het programma bevestigd. Dus ik ben blij met deze nieuwe titel", schrijft presentator Jan Kooijman dinsdag op Instagram.