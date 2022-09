Follow the Money maakt documentaireserie over Sywert van Lienden

Follow The Money en productiehuis NewBe werken samen aan een documentaireserie over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en zijn zakenpartners. De reeks moet in 2023 verschijnen.

Door onze entertainmentredactie

Het boek Sywerts miljoenen, geschreven door journalisten Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen en uitgegeven door Follow the Money, vormt de journalistieke basis voor de film. Ook de recente ontwikkelingen rondom de veelbesproken rechtszaak komen aan bod.

"Veel mensen willen weten hoe de drie mondkapjeshandelaren zo'n grote opdracht bij de overheid konden binnenhalen, zonder enige ervaring", vertellen de schrijvers. "En hoe ze heel Nederland voor de gek hebben gehouden. Een documentaire geeft een unieke kans om betrokkenen van achter de schermen aan het woord te laten."

Vooral journalist Strop is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project. Het is de bedoeling dat KRO-NCRV de serie in 2023 gaat uitzenden.

Ook speelfilm in de maak

Eerder werd bekend dat er ook een speelfilm over de mondkapjesdeal wordt gemaakt. Producent Alain de Levita vertelde aan NU.nl dat hij hoopt op een release in 2023.

"We zoeken nog welke kant het precies op moet gaan", vertelde de producent. "Het mag in ieder geval een beetje over de top worden. Heel leuk om personages waar we mee doodgegooid zijn, zoals minister Hugo de Jonge, een stukje uit te vergroten. Daar zitten mensen denk ik wel op te wachten."

