Beelden die ON deelde als voorbeelden van anti-wit racisme waren dat niet

Bij geen van de incidenten die omroep Ongehoord Nederland donderdag toonde in een item over "blankofobie" was daadwerkelijk sprake van een racistisch motief. Dat constateert onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV na onderzoek naar de oorsprong van de filmpjes die in de uitzending werden getoond. De NPO én alle omroepen stelden vrijdag dat ON met dit item de grenzen van de redactionele vrijheid heeft overschreden.

In het item, dat aan bod kwam tijdens Ongehoord Nieuws, werden verschillende fragmenten getoond waarin witte mensen door mensen van kleur geslagen worden. Volgens presentatrice Raisa Blommestijn wilde het programma hiermee "een op sociale media minder belicht aspect van racisme" tonen. Zij sprak over "blanken die door negers in elkaar worden geslagen".

Ongehoord Nederland gaf in de uitzending geen enkele context bij de beelden. Pointer zocht van alle fragmenten de bron en bekeek wat het achtergrondverhaal bij de filmpjes was.

De filmpjes werden allemaal op Twitter gedeeld door mensen met een rechts-radicale achtergrond of door accounts die alleen maar zonder context beelden van geweldsincidenten met daders van kleur retweeten. In de nieuwsberichten over de incidenten is niets te lezen over motieven die met de huidskleur van de slachtoffers te maken hebben.

Waarschuwing: het onderstaande filmpje bevat beelden die als schokkend kunnen worden ervaren.

Alle omroepen veroordeelden het item fel

De omroep van Arnold Karskens stelde vrijdag in een reactie dat er geen enkele sprake is geweest van racistische of discriminerende uitlatingen in het item, ondanks het gebrek aan context en het gebruik van het woord "negers". Karskens zegt zich te distantiëren van racisme en discriminatie.

Alle andere omroepen die naast ON! deel uitmaken van de NPO hebben het item vrijdag collectief veroordeeld. Ze vinden dat in het filmpje "middels taal en beeld een valse, racistische boodschap wordt verkondigd", die ze gezamenlijk als "onjournalistiek, onethisch en in strijd met de kernwaarden van de NPO" kwalificeren. "Dit is het platform van de publieke omroep onwaardig", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

'Racisme valt niet onder vrijheid van meningsuiting'

De omroepen benadrukken dat ze "pal staan" voor vrijheid van meningsuiting. "Vrije nieuwsgaring is een hoeksteen van onze open samenleving. Iedere dag zetten wij ons in om het publiek op een eerlijke manier te informeren. Vanuit onze eigen levensvisie of geloofsovertuiging, maar altijd met respect voor het standpunt van de ander. Voor iedere fatsoenlijke mening moet ruimte zijn binnen het publieke bestel."

Maar de vrijheid van meningsuiting kent grenzen, vervolgen de omroepen. "Daar waar onder de mantel van journalistiek racistische ideeën worden verspreid, is die grens bereikt. Wij spreken collectief onze afkeuring uit tegen het item over racisme in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws van 15 september."

De NPO heeft vrijdag naar eigen zeggen veel klachten over het item ontvangen. Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang heeft de ombudsman van de NPO gevraagd deze klachten "met voorrang" te behandelen.

Ook heeft de NPO gevraagd of het Commissariaat voor de Media wil onderzoeken of ON met het item de mediawet heeft overtreden. Het is niet duidelijk wanneer de mediawaakhond die vraag gaat beantwoorden. Voorlopig blijft ON nog gewoon doorgaan met het uitzenden van het 'nieuwsprogramma'.

